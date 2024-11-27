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Путин: Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей статье для "Казахстанской правды" высказался о характере отношений Казахстана и России.

Путин отметил, что народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.

"Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга", – подчеркнул президент РФ.

В конце статьи российский президент еще раз подчеркнул, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Казахстаном на благо обоих народов.

Ранее об отношениях между Казахстаном и Россией высказался и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным партнером и союзником России.

Напомним, в своей статье глава Российской Федерации также выразил признательность руководству Казахстана и лично Касым-Жомарту Токаеву.

Прочитать полностью статью Владимира Путина можно здесь.

Добавим, визит Владимира Путина в Астану запланирован на сегодня, 27 ноября. А 28 ноября в столице Казахстан пройдет саммит ОДКБ, в котором примут участие оба президента.

В преддверии визита Путина в Казахстан президент РК Касым-Жомарт Токаев также написал статью для российского издания. В ней Токаев рассказал о личных взаимоотношениях с Путиным, анонсировал открытие представительства КазНУ им. аль-Фараби в Омске, а также поделился, о чем планирует поговорить с российским коллегой в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2192937-putin-sotrudnichestvo-rossii-i-kazahstana-nosit-po-nastoyashchemu-soyuznicheskiy-harakter/

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