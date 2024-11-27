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"Особо важное событие": Токаев рассказал, о чем планирует поговорить с Путиным в Астане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства" высказался о предстоящем визите Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам главы Казахстана, государственный визит президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан станет особо важным событием в истории казахстанско-российских отношений. Этот визит имеет высший межгосударственный статус, подчеркивая особое значение стратегического партнерства между нашими странами, считает президент.

"В ходе предстоящей встречи с президентом России в Астане мы обсудим широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях.

Планируем также "обговорить" дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности", - написал президент Казахстана.

Он напомнил, что Казахстан и Россию объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница.

"На наш взгляд, это граница вечной дружбы и подлинного добрососедства. Крайне важно и то, что в приграничных регионах с обеих сторон проживают около 32 млн человек. Регионы двух стран вносят значительную лепту в укрепление наших межгосударственных отношений. Поэтому важным пунктом программы визита станет совместное участие глав государств в работе XX Форума межрегионального сотрудничества.

Уверен, предстоящий визит придаст мощный импульс инвестиционному и торговому взаимодействию, будет способствовать запуску новых совместных проектов на благо граждан двух государств", – заключил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2192892-osobo-vazhnoe-sobytie-tokaev-rasskazal-chem-o-planiruet-pogovorit-s-putinym-v-astane/

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