Путин выразил признательность руководству Казахстана и лично Токаеву

Президент России Владимир Путин в своей статье для газеты "Казахстанская правда" выразил признательность руководству Казахстана и лично Токаеву.

Как отметил Путин, Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русско­язычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.

"Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорде, Таразе и Туркестане. И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Меж­дународной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударст­венного и межнационального общения", – отметил российский президент.