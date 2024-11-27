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Путин выразил признательность руководству Казахстана и лично Токаеву

Опубликовано:

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Президент России Владимир Путин в своей статье для газеты "Казахстанская правда" выразил признательность руководству Казахстана и лично Токаеву.

Как отметил Путин, Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русско­язычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.

"Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорде, Таразе и Туркестане. И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Меж­дународной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударст­венного и межнационального общения", – отметил российский президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2192901-putin-vyrazil-priznatelnost-rukovodstvu-kazahstanu-i-lichno-tokaevu/

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