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Токаев: Мы были и остаемся надежным партнером и союзником России

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Флаги России и Казахстана. Фото akorda.kz
Флаги Казахстана и России. Иллюстративное фото: akorda.kz

Президент Казахстана в своей статье для российской газеты "Известия" вновь высказался об отношениях между Россией и Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, 2024 год стал весьма продуктивным в двустороннем взаимодействии России и Казахстана. При этом у обеих стран большие планы на 2025 год –предстоит реализовать большое количество совместных инициатив и проектов.

Токаев выразил уверенность, что все они принесут ощутимую пользу и для казахстанцев, и для россиян.

"Казахстан и Россия выстроили поистине дружественные и, самое главное, доверительные отношения, основанные на добрососедстве и союзничестве. Считаю, что вместе мы способны воплотить в жизнь самые смелые замыслы, отвечающие нашим коренным интересам.

Что касается нашей страны, то мы были и остаемся надежным стратегическим партнером и союзником России в этот наполненный конфликтами и катаклизмами сложный период истории", – заключил глава Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2192897-tokaev-my-byli-i-ostaemsya-nadezhnym-partnerom-i-soyuznikom-rossii/

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