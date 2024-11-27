Представительство казахстанского вуза откроется в России, сообщил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства" рассказал о сотрудничестве стран в образовательной сфере, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам главы Казахстана, сотрудничество Казахстана и России в образовательной сфере наполняется новым содержанием.

"В наших планах – открытие российских школ в южных регионах нашей страны. В свою очередь, рассчитываем на учреждение казахстанских школ в приграничных с Казахстаном городах России.

В настоящее время в российских учебных заведениях обучаются около 60 тысяч казахстанских студентов. Планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительства Казахского национального университета им. аль-Фараби в Омске", - рассказал Токаев.

По его данным, сейчас в Казахстане на русском языке ведут обучение свыше 3500 школ, вещают телеканалы и радиостанции, выходят газеты и журналы, практически во всех регионах радуют своих зрителей русские драматические театры.

"Наша страна стала инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Организация будет заниматься развитием сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержки и продвижения русского языка.

Убежден, это будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства, межэтнического согласия, взаимопонимания и доверия между нашими народами", - заключил глава Казахстана.