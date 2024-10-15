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Президент Армении прибыл в Акорду

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Токаев и Хачатурян
Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян. Фото: Акорда

В Астане состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

На прошлой неделе Токаев виделся с премьером Армении Николом Пашиняном на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце. Токаев тогда высказался о создании нового формата Содружества.

А в апреле текущего года Токаев совершил первый официальный визит в Армению и встретился там с Ваагном Хачатуряном. Кроме того, Токаев провел переговоры с премьером страны Николом Пашиняном, после чего состоялись переговоры в расширенном формате.

Позже лидерами был проведен брифинг для представителей СМИ, где они выступили с совместным заявлением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2171655-prezident-armenii-pribyl-v-akordu/

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