Президент Армении прибыл в Акорду

В Астане состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

На прошлой неделе Токаев виделся с премьером Армении Николом Пашиняном на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце. Токаев тогда высказался о создании нового формата Содружества.

А в апреле текущего года Токаев совершил первый официальный визит в Армению и встретился там с Ваагном Хачатуряном. Кроме того, Токаев провел переговоры с премьером страны Николом Пашиняном, после чего состоялись переговоры в расширенном формате.

Позже лидерами был проведен брифинг для представителей СМИ, где они выступили с совместным заявлением.