Президент Армении прибыл в Акорду
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В Астане состоялась торжественная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Telegram-канале Акорды сообщается, что Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
На прошлой неделе Токаев виделся с премьером Армении Николом Пашиняном на заседании Совета глав государств СНГ в Москве. Мероприятие проходило в Большом Кремлевском дворце. Токаев тогда высказался о создании нового формата Содружества.
А в апреле текущего года Токаев совершил первый официальный визит в Армению и встретился там с Ваагном Хачатуряном. Кроме того, Токаев провел переговоры с премьером страны Николом Пашиняном, после чего состоялись переговоры в расширенном формате.
Позже лидерами был проведен брифинг для представителей СМИ, где они выступили с совместным заявлением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2171655-prezident-armenii-pribyl-v-akordu/
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