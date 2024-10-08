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Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец (видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев в Москве
Касым-Жомарт Токаев в Москве. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана, сейчас глава государства находится в Москве с рабочим визитом.

Согласно информации на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

Совет глав государств СНГ на своих заседаниях принимает также решения, касающиеся:

  • внесения поправок в Устав СНГ;
  • создания новых или упразднения существующих органов Содружества;
  • оптимизации структуры СНГ, совершенствования деятельности органов Содружества;
  • заслушивания отчетов о деятельности органов СНГ;
  • назначения (утверждения) руководителей органов, отнесенных к его компетенции;
  • делегирования полномочий нижестоящим органам;
  • утверждения положений об органах СНГ, отнесенных к его компетенции.

В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.

Добавим, что сегодня в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, которая планирует выйти из содружества к концу этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2171641-tokaev-pribyl-v-bolshoy-kremlevskiy-dvorec/

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