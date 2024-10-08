Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец (видео)

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана, сейчас глава государства находится в Москве с рабочим визитом.

Согласно информации на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.

Совет глав государств СНГ на своих заседаниях принимает также решения, касающиеся:

внесения поправок в Устав СНГ;

создания новых или упразднения существующих органов Содружества;

оптимизации структуры СНГ, совершенствования деятельности органов Содружества;

заслушивания отчетов о деятельности органов СНГ;

назначения (утверждения) руководителей органов, отнесенных к его компетенции;

делегирования полномочий нижестоящим органам;

утверждения положений об органах СНГ, отнесенных к его компетенции.

В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.

Добавим, что сегодня в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Молдова, которая планирует выйти из содружества к концу этого года.