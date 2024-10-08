Учредить формат СНГ+ предложил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, на котором, в том числе, предложил учредить новый формат, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев отметил, что сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс работе СНГ в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

️Президент подчеркнул, что СНГ приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей свой весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития.

"Содружество имеет развитую систему контактов и наработанные полезные связи с различными структурами ООН, а также с множеством других международных и региональных организаций. Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы наблюдателя и партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей организации.

В продолжение этой институциональной работы предлагаю рассмотреть вопрос учреждения формата "СНГ+". Данная площадка станет основой для расширения региональных связей Содружества", – заявил Токаев.

Отметим, что заседание Совета проходит в Большом Кремлевском дворце. Также добавим, что во время сегодняшнего выступления президент Токаев высказался о праздновании 80-летия победы в ВОВ, а также призвал воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие.

Согласно информации на официальном сайте Исполнительного комитета СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества.