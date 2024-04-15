Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Казахстан готов оказать полную поддержку": Токаев о заключении мира между Арменией и Азербайджаном

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По итогам двусторонних переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Глава государства сообщил, что впервые посещает Ереван с официальным визитом в качестве президента Казахстана, и выразил благодарность всему армянскому народу за теплый прием. Он также отметил, что в нашей стране с большим уважением относятся к древней истории, богатой культуре и традициям Армении.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Армения является очень важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

"Наши отношения основаны на непоколебимой дружбе и взаимной поддержке. Активизация двусторонних связей – наша общая цель. Наши интересы в укреплении региональной и международной безопасности и взаимодействия совпадают. В этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. За это время Астана и Ереван заложили прочный фундамент долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Арменией. Именно поэтому сегодняшний визит имеет для меня особое значение", – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, прошедшие переговоры с Николом Пашиняном подтверждают заинтересованность двух стран в сохранении высокого уровня сотрудничества.

"Сегодня состоялось всестороннее обсуждение по целому ряду вопросов. Мы достигли конкретных договоренностей. Об этом только что сказал премьер-министр Пашинян. Особое внимание мы уделили расширению контактов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. За последние пять лет объем взаимной торговли неуклонно растет", – отметил лидер Казахстана.

Брифинг для СМИ
Брифинг для СМИ. Фото: Акорда

Глава государства обратил внимание на наличие большого потенциала для укрепления всесторонних двусторонних отношений между двумя странами.

"Мы пришли к единому мнению, что необходимо искать новые направления, которые придадут импульс росту товарооборота. Мы должны принять конкретные меры по расширению номенклатуры экспортно-импортных товаров. Для этого необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся возможности. Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до 350 миллионов долларов", – заявил президент.

Он подчеркнул важность активизации сотрудничества в сферах промышленности, строительства, транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, инноваций, туризма и других, а также предложил армянской стороне реализовать ряд совместных инвестиционных проектов.

"Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Работа в данном направлении будет проходить под пристальным контролем Межправительственной комиссии. Кроме того, мы должны активизировать контакты бизнес-миссий. Этот шаг будет способствовать скорейшему созданию Делового совета, укрепит связи между представителями бизнеса двух стран и позволит улучшить инвестиционные отношения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как полагает президент, развитие транспортно-логистического сектора является одним их ключевых направлений для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Казахстан высоко оценивает готовность Армении к восстановлению транзитного сообщения на Южном Кавказе.

"В этой связи мы приветствуем инициативу уважаемого премьер-министра Никола Пашиняна "Перекресток мира". Мы также поддержали предложение об открытии прямого авиасообщения между столицами и другими городами наших стран. Также обсудили возможности расширения номенклатуры товаров в сфере агропромышленного комплекса. Есть заинтересованность в развитии сотрудничества в области цифровых технологий. Казахстан выражает готовность к реализации совместных проектов со своими армянскими партнерами в этой важной сфере", – заявил глава государства.

Брифинг для СМИ
Брифинг для СМИ. Фото: Акорда

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на укреплении культурно-гуманитарных связей.

"В этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, которые, несомненно, будут способствовать сближению наших народов и возрождению духовных связей. Мы договорились с уважаемым премьер-министром, что одну из улиц Еревана назовут именем великого казахского мыслителя Абая, тогда как одна из улиц в Астане будет носить имя создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. Также приветствуем инициативу о создании научной группы по изучению кыпчакских рукописей, написанных армянской графикой. Исследованием материалов совместно займутся Евразийский национальный университет и Ереванский государственный университет", – сказал президент.

Пользуясь случаем, глава государства пригласил армянских спортсменов принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Казахстане в сентябре текущего года.

Он также сообщил, что в ходе состоявшихся двусторонних переговоров с премьер-министром, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

"Казахстан и Армения эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран по многим актуальным вопросам регионального и международного уровня близки. Отрадно, что оказание взаимной поддержки нашим инициативам уже стало традицией. Мы договорились работать вместе и в будущем, а также активно участвовать в процессе укрепления мира и стабильности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент заявил, что Казахстан готов внести свой вклад в усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

"Мы договорились и в предстоящий период совместно работать и активно участвовать в процессах, направленных на обеспечение мира и стабильности. Мы всецело приветствуем стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. Как только что сказал уважаемый премьер-министр, Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли. Наша главная цель – сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшние переговоры прошли в духе доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность в том, что его визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами.

В завершение президент пригласил Никола Пашиняна посетить Казахстан с официальным визитом.

Никол Пашинян
Никол Пашинян. Фото: Акорда

В свою очередь премьер-министр Армении отметил значимость договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров.

"Высокий уровень нашего диалога был подтвержден совместным заявлением, которое мы только что подписали. Это имеет знаковое значение в русле дальнейшего развития наших двусторонних отношений. Я выражаю благодарность казахской делегации за искренние взаимовыгодные контакты. Мы наметили возможности для дальнейшего расширения многосторонней повестки дня и выявили новые проекты, дальнейшие перспективы укрепления нашего сотрудничества, в том числе в области транспорта и логистики. Мы согласны, что несмотря на постоянный рост товарооборота есть еще нереализованный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества", – сказал глава правительства Армении.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван с официальным визитом. Его торжественно встретили в государственной резиденции Армении.

После этого президент Казахстана и премьер-министр Азербайджана провели переговоры в узком формате. Далее прошла встреча в расширенном формате, на которой был подписан ряд документов.

При этом ранее в Акорде сообщали, что у главы государства также запланирована встреча с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. После этого он вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2085074-tokaev-i-pashinyan-proveli-brifing-dlya-smi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.