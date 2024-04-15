"Казахстан готов оказать полную поддержку": Токаев о заключении мира между Арменией и Азербайджаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По итогам двусторонних переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Глава государства сообщил, что впервые посещает Ереван с официальным визитом в качестве президента Казахстана, и выразил благодарность всему армянскому народу за теплый прием. Он также отметил, что в нашей стране с большим уважением относятся к древней истории, богатой культуре и традициям Армении.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Армения является очень важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе.

"Наши отношения основаны на непоколебимой дружбе и взаимной поддержке. Активизация двусторонних связей – наша общая цель. Наши интересы в укреплении региональной и международной безопасности и взаимодействия совпадают. В этом году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. За это время Астана и Ереван заложили прочный фундамент долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Арменией. Именно поэтому сегодняшний визит имеет для меня особое значение", – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, прошедшие переговоры с Николом Пашиняном подтверждают заинтересованность двух стран в сохранении высокого уровня сотрудничества.

"Сегодня состоялось всестороннее обсуждение по целому ряду вопросов. Мы достигли конкретных договоренностей. Об этом только что сказал премьер-министр Пашинян. Особое внимание мы уделили расширению контактов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. За последние пять лет объем взаимной торговли неуклонно растет", – отметил лидер Казахстана.

Брифинг для СМИ. Фото: Акорда

Глава государства обратил внимание на наличие большого потенциала для укрепления всесторонних двусторонних отношений между двумя странами.

"Мы пришли к единому мнению, что необходимо искать новые направления, которые придадут импульс росту товарооборота. Мы должны принять конкретные меры по расширению номенклатуры экспортно-импортных товаров. Для этого необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся возможности. Казахстан готов довести объем экспорта в Армению до 350 миллионов долларов", – заявил президент.

Он подчеркнул важность активизации сотрудничества в сферах промышленности, строительства, транспорта и логистики, сельского хозяйства, финансов, инноваций, туризма и других, а также предложил армянской стороне реализовать ряд совместных инвестиционных проектов.

"Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Работа в данном направлении будет проходить под пристальным контролем Межправительственной комиссии. Кроме того, мы должны активизировать контакты бизнес-миссий. Этот шаг будет способствовать скорейшему созданию Делового совета, укрепит связи между представителями бизнеса двух стран и позволит улучшить инвестиционные отношения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как полагает президент, развитие транспортно-логистического сектора является одним их ключевых направлений для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Казахстан высоко оценивает готовность Армении к восстановлению транзитного сообщения на Южном Кавказе.

"В этой связи мы приветствуем инициативу уважаемого премьер-министра Никола Пашиняна "Перекресток мира". Мы также поддержали предложение об открытии прямого авиасообщения между столицами и другими городами наших стран. Также обсудили возможности расширения номенклатуры товаров в сфере агропромышленного комплекса. Есть заинтересованность в развитии сотрудничества в области цифровых технологий. Казахстан выражает готовность к реализации совместных проектов со своими армянскими партнерами в этой важной сфере", – заявил глава государства.

Брифинг для СМИ. Фото: Акорда

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на укреплении культурно-гуманитарных связей.

"В этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, которые, несомненно, будут способствовать сближению наших народов и возрождению духовных связей. Мы договорились с уважаемым премьер-министром, что одну из улиц Еревана назовут именем великого казахского мыслителя Абая, тогда как одна из улиц в Астане будет носить имя создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. Также приветствуем инициативу о создании научной группы по изучению кыпчакских рукописей, написанных армянской графикой. Исследованием материалов совместно займутся Евразийский национальный университет и Ереванский государственный университет", – сказал президент.

Пользуясь случаем, глава государства пригласил армянских спортсменов принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Казахстане в сентябре текущего года.

Он также сообщил, что в ходе состоявшихся двусторонних переговоров с премьер-министром, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

"Казахстан и Армения эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур. Позиции двух стран по многим актуальным вопросам регионального и международного уровня близки. Отрадно, что оказание взаимной поддержки нашим инициативам уже стало традицией. Мы договорились работать вместе и в будущем, а также активно участвовать в процессе укрепления мира и стабильности", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент заявил, что Казахстан готов внести свой вклад в усилия по достижению мира на Южном Кавказе.

"Мы договорились и в предстоящий период совместно работать и активно участвовать в процессах, направленных на обеспечение мира и стабильности. Мы всецело приветствуем стремление Армении и Азербайджана к заключению мирного договора. Как только что сказал уважаемый премьер-министр, Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли. Наша главная цель – сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодняшние переговоры прошли в духе доверия и взаимопонимания, а также выразил уверенность в том, что его визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами.

В завершение президент пригласил Никола Пашиняна посетить Казахстан с официальным визитом.

Никол Пашинян. Фото: Акорда

В свою очередь премьер-министр Армении отметил значимость договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров.

"Высокий уровень нашего диалога был подтвержден совместным заявлением, которое мы только что подписали. Это имеет знаковое значение в русле дальнейшего развития наших двусторонних отношений. Я выражаю благодарность казахской делегации за искренние взаимовыгодные контакты. Мы наметили возможности для дальнейшего расширения многосторонней повестки дня и выявили новые проекты, дальнейшие перспективы укрепления нашего сотрудничества, в том числе в области транспорта и логистики. Мы согласны, что несмотря на постоянный рост товарооборота есть еще нереализованный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества", – сказал глава правительства Армении.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван с официальным визитом. Его торжественно встретили в государственной резиденции Армении.

После этого президент Казахстана и премьер-министр Азербайджана провели переговоры в узком формате. Далее прошла встреча в расширенном формате, на которой был подписан ряд документов.

При этом ранее в Акорде сообщали, что у главы государства также запланирована встреча с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. После этого он вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.