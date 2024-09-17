Главы Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прилетели в Астану (фото)

Для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии 17 сентября в Астану прибыли президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает NUR.KZ.

С рабочим визитом в столицу Казахстана прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

"Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица", - сообщила пресс-служба президента Кыргызстана на официальном сайте.

Также президент Республики Таджикистан прибыл в Астану, информирует пресс-служба иностранной администрации. Эмомали Рахмона тепло встретили премьер-министр Олжас Бектенов и другие официальные лица.

Эмомали Рахмон прибыл в Астану. Фото: president.tj

И президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Его также встретили премьер-министр Олжас Бектенов и другие официальные лица.

Шавкат Мирзиеев прилетел в Астану. Фото: president.uz

Также в столице приземлился авиалайнер президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает издание "Туркменистан сегодня". У трапа самолета главу туркменского государства тепло и радушно приветствовали Олжас Бектенов и правительственная делегация.

Отмечается, что по случаю встречи высоких гостей в международном аэропорту Астаны был выстроен почетный караул.

Почетный караул в аэропорту Астаны. Фото: president.kg

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил высоких гостей, глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии во Дворце Независимости.

Напомним, 16 сентября федерального канцлера Германии Олафа Шольца в аэропорту Астаны встретил премьер Казахстана Олжас Бектенов. При этом в начале месяца Акорда анонсировала приезд канцлера в Астану.

Позже в Акорде Шольца встретил и сам Токаев. В ходе встречи с канцлером Германии Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также сообщалось, что Токаев провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном формате, после чего канцлер поблагодарил президента Казахстана.

Токаев принял также участие в казахско-германском бизнес-форуме, в рамках которого встретился с бизнесменами из Германии. Глава государства выступил с речью, после чего состоялся обмен документами, подписанными в рамках бизнес-форума.