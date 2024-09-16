"Хороший пример для всего мира": Шольц поблагодарил Токаева

Токаев провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего канцлер поблагодарил президента Казахстана, передает корреспондент со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в расширенном составе с участием членов официальных делегаций.

Президент подчеркнул особую важность первого официального визита канцлера в нашу страну и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет многогранное сотрудничество Казахстана и Германии на новый уровень.

"Мы только что в узком составе обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание было уделено углублению интеграции в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, мы обсудили актуальные международные вопросы, в частности, обменялись мнениями о нынешней геополитической ситуации, глобальной безопасности и региональном развитии, а также изменении климата.

Рассмотрены также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций. Двусторонние отношения развиваются в духе стратегического партнерства. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению наших контактов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Германия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и входит в число ведущих инвесторов в нашу экономику. По его словам, в прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов.

"Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 млрд долларов. С 2005 года прямые инвестиции из Германии составили около 6,7 млрд долларов. Отрадно, что 90 процентов этих средств приходится на несырьевой сектор. Сегодня в Казахстане работает более тысячи компаний с долей немецкого капитала", – подчеркнул президент.

Между тем, канцлер поблагодарил Токаева за оказанное ему гостеприимство. Он тоже отметил динамичное развитие двусторонних отношений, сообщив, что Германия стремится сделать все, чтобы улучшить условия для экономических отношений двух стран, а также, чтобы осуществлять прямые инвестиции в Казахстан и расширить возможности взаимной торговли.

"И, конечно, мы хотим развивать экономическое сотрудничество во всех других сферах. Мы очень рады тому, что у нас поступательно продвигается сотрудничество в энергетическом плане. У нас налажено доверительное, последовательное сотрудничество, это хороший пример для всего мира. Отрадно, что мы также обсудили важные международные вызовы, которые стоят перед нами", – сказал Олаф Шольц.

Стороны подтвердили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве, особенно в сферах энергетики, «зеленой» трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.

Кроме того, были рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей Казахстана и Германии.

Также на встрече двух глав была принята Совместная декларацию о сотрудничестве. Помимо этого, члены делегаций подписали Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и НБРК, Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.

Также был подписан Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО «ФНБ «Самрук Казына», ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» и Федеральным Министерством иностранных дел ФРГ.

Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл сегодня в Астану.