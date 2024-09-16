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Токаев встретил в Акорде Олафа Шольца (фото, видео)

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Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретил в резиденции федерального канцлера Германии Олафа Шольца, который с официальным визитом прибыл в Астану сегодня, передает корреспондент NUR.KZ.

При встрече Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц пожали друг другу руки и обменялись приветствиями.

Далее Шольц поприветствовал казахстанскую делегацию министров, которая уже выстроилась в ряд вдоль дорожки, чтобы встретить высокопоставленного гостя.

В свою очередь и президент Токаев обменялся рукопожатиями с представителями делегации из Германии.

После этого Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц покинули общий зал и перешли в зал переговоров.

Ранее сообщалось, что федерального канцлера Германии Олафа Шольца в аэропорту Астаны встретил премьер Казахстана Олжас Бектенов. При этом в начале месяца Акорда анонсировала приезд канцлера в Астану.

Напомним, крайний раз казахстанский президент встречался с федеральным канцлером Германии осенью 2023 года, когда Токаев был с официальным визитом в стране. В Берлине президент Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Также в конце мая этого года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Во время беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, лидеры обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2161881-tokaev-vstretil-v-akorde-olafa-sholca-video/

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