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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Астану (фото)

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Олаф Шольц
Олаф Шольц в Астане. Фото: t.me/KZgovernment

По приглашению Касым-Жомарта Токаева федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале, в аэропорту Астаны Олафа Шольца встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Олаф Шольц, согласно информации пресс-службы правительства, примет участие во втором Саммите "Центральная Азия + Германия", в рамках которого планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества и партнерства по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.

Отмечается, что Германия является важным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Объем взаимной торговли за 7 месяцев текущего года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 2,3 млрд долларов.

По итогам прошлого года объем прямых инвестиций из Германии в Казахстан увеличился на 64% и составил 770 млн долларов. Большая часть средств направлена на развитие несырьевого сектора экономики, что является приоритетом.

В начале сентября сообщалось, что по приглашению президента Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Напомним, осенью 2023 года Касым-Жомарт Токаев был с официальным визитом в Германии, который длился два дня - 28 и 29 сентября.

В Берлине президент Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

В конце мая этого года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Во время беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, лидеры обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2161875-federalnyy-kancler-germanii-olaf-sholc-pribyl-v-astanu/

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