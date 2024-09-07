Канцлер Германии прилетит в Казахстан

По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telagram-канале пресс-службы президента РК, в рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".

Напомним, осенью 2023 года Касым-Жомарт Токаев был с официальным визитом в Германии, который длился два дня - 28 и 29 сентября.

В Берлине президент Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет.

После этого главы государств провели переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

В конце мая этого года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Во время беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, лидеры обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.