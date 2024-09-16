О чем беседовал Токаев с бизнесменами из Германии, рассказали в Акорде (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-германском бизнес-форуме, в рамках которого встретился с бизнесменами из Германии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, перед началом Казахско-германского бизнес-форума Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями немецких деловых кругов.

Бизнесмены из Германии на встрече с Токаевым. Фото: Акорда

Бизнесмены из Германии на встрече с Токаевым. Фото: Акорда

Президент в ходе встречи отметил, что присутствие ведущих германских компаний в Казахстане является ярким свидетельством общей приверженности развитию экономического сотрудничества двух стран.

️Обращаясь к бизнесменам, Токаев подчеркнул, что их компании находятся в авангарде инноваций и играют ключевую роль в глобальной устойчивом развитии и процветании.

Бизнесмен из Германии. Фото: Акорда

Глава государства также выразил уверенность, что подписанные соглашения и совместные инициативы, достигнутые в рамках визита Канцлера Германии, усилят долгосрочное стратегическое партнерство Астаны и Берлина.

Олаф Шольц. Фото: Акорда

С приветственной речью к представителям бизнеса также обратился Канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали председатель правления компании Siemens Energy AG, заместитель председателя Восточного комитета германской экономики Кристиан Брух, председатель правления CLAAS Group Ян-Хендрик Мор, председатель исполнительного совета компании DB E.C.O. Group, представитель Рабочей группы по Центральной Азии ВКГЭ Нико Варбанофф, президент SVEVIND Energy GmbH, почетный консул Казахстана в Саксонии Вольфганг Кропп, председатель правления компании Aurubis AG Торальф Хааг, председатель правления компании Siemens Healthineers AG Берндт Монтаг, председатель правления компании GP Günter Papenburg AG Гюнтер Папенбург, председатель правления компании HMS Bergbau AG Дэннис Швиндт, член правления по Международному финансированию KfW Bankengruppe Кристиане Лайбах, представитель управляющих партнеров компании KNAUF Gruppe Александр Кнауф, член правления Herrenknecht AG Мартин-Дэвид Херренкнехт, главный исполнительный директор компании Ernst Klett AG Филипп Хаусманн, генеральный директор компании Rhenus SE & Co. KG Тобиас Бартц.

Ранее сообщалось, что федерального канцлера Германии Олафа Шольца в аэропорту Астаны встретил премьер Казахстана Олжас Бектенов. При этом в начале месяца Акорда анонсировала приезд канцлера в Астану.

Позже в Акорде Шольца встретил и сам Токаев. В ходе встречи с канцлером Германии Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также сообщалось, что Токаев провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном формате, после чего канцлер поблагодарил президента Казахстана.