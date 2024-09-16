"Шанс на перемирие был упущен": Шольц попросил Токаева прокомментировать ситуацию в Украине

В ходе встречи с канцлером Германии Касым-Жомарт Токаев по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Акорды, президент Казахстана дал развернутый комментарий по заданному вопросу.

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт.

К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки.

Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании.

С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.

В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", – заявил глава нашего государства.

Напомним, в начале марта прошлого года Касым-Жомарт Токаев призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием.

В прошлом июне во время участия в ПМЭФ в Санкт-Петербурге глава государства ответил на вопрос об отношении Казахстана к спецоперации России в Украине. Президент отметил, что Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и этот принцип будет применен и в отношении "квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк".

Позже Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины. По его словам, страна должна строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами.

В сентябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине. В ноябре глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армении и во время сессии призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины.