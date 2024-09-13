Украина запросила у трех стран помощи с поставкой электроэнергии

Польша, Словакия и Румыния направили электроэнергию в Украину по просьбе "Укрэнерго". Также 12 сентября экстренная помощь электроэнергией поступила в страну из Словакии и Польши, передает NUR.KZ.

Пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщила о получении электроэнергии в официальном аккаунте .

"Сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме, по просьбе НЭК "Укрэнерго" осуществляется аварийная подача электроэнергии в Украину с энергосистемой Польши, Словакии и Румынии. Также экстренная помощь из Словакии и Польши пришла вчера, 12 сентября", - сообщается в публикации.

Также компания информирует о продолжении аварийного ремонта на энергетических объектах Украины.

"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, продолжает не хватать электроэнергии, на энергетических объектах продолжается аварийный и плановый ремонт", - говорится в посте.

Пресс-служба энергокомпании обращается к потребителям с просьбой не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00 из-за необходимости экономии электроэнергии.

Публикация завершается сводкой по разрушениям в стране: по данным "Укрэнерго", из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 562 населенных пункта, в том числе из-за непогоды без света остался 41 населенный пункт в Житомирской, Киевской, Черниговской, Кировоградской областях.

По данным РБК, Минобороны России этой весной и летом неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины "в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам".

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам. Один из последних масштабных ударов был нанесен 26 августа, его целями ведомство назвало электроподстанции и газокомпрессорные станции в ряде областей.

12 сентября Киев заявил, что дальнейшие удары по украинским энергообъектам могут "погрузить страну во тьму" и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию, резюмируют авторы статьи.

Напомним, в конце августа глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в интервью Би-би-си, что в течение следующей зимы Киев сможет обеспечить поставки электроэнергии потребителям в стране, несмотря на российские удары по электростанциям и другим энергетическим объектам.

Он признал, что полностью восстановить украинские электростанции до зимы не удастся, поэтому "мы все равно будем оперировать определенным снижением объема генерации по сравнению с ситуацией, например, февраля 2024 года".

"Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута", - сказал он.

Русская служба Би-би-си напомнила, что российские военные с осени 2022 года наносят массированные удары ракетами и беспилотниками по украинским энергетическим объектам. В июне прошлого года в ходе войны России против Украины была разрушена Каховская ГЭС, в этом году были повреждены несколько значимых украинских гидро- и теплоэлектростанций. В крупных городах Украины начались веерные отключения электроэнергии, особенно трудная ситуация складывалась в Харькове.

Также в августе мы писали о том, что на находящейся под контролем России Запорожской АЭС произошел крупный пожар. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем российскую армию, Москва - Украину.

Напомним, Запорожская АЭС с марта 2022 года находится под контролем российских войск. 25 августа того же года Запорожскую атомную электростанцию в Украине впервые в истории полностью отключили от энергосети.