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Казахстан заявил о желании учиться строить дороги как в Канаде

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Платная трасса
Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

Казахстан собирается изучить опыт канадских дорожников по строительству дорог. Министр транспорта провел соответствующую встречу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Глава Минтранспорта Марат Карабаев провел встречу с замминистра транспорта Канады Аруном Тангараджем.

В ходе встречи стороны договорились об организации визита казахстанских дорожников в Канаду для изучения опыта по строительству автодорог, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, достигнута договоренность об установлении правовой основы для запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и Канадой.

Напомним, в сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков. Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день новое ведомство возглавил Марат Карабаев.

В мае этого года Токаев вновь озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог. О состоянии дорог высказывался также зампремьера Роман Скляр.

В июне Токаев назвал данную проблему в Казахстане тяжелейшей. В июле был запущен Telegram-бот, через который можно оставить жалобу на плохое состояние дорог или сообщить о другой проблеме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2154292-kazahstan-zayavil-o-zhelanii-uchitsya-stroitelstvu-dorog-u-kanady/

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