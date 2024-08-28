Казахстан заявил о желании учиться строить дороги как в Канаде
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Казахстан собирается изучить опыт канадских дорожников по строительству дорог. Министр транспорта провел соответствующую встречу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Глава Минтранспорта Марат Карабаев провел встречу с замминистра транспорта Канады Аруном Тангараджем.
В ходе встречи стороны договорились об организации визита казахстанских дорожников в Канаду для изучения опыта по строительству автодорог, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, достигнута договоренность об установлении правовой основы для запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и Канадой.
Напомним, в сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков. Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день новое ведомство возглавил Марат Карабаев.
В мае этого года Токаев вновь озвучил проблему коррупции в сфере строительства дорог. О состоянии дорог высказывался также зампремьера Роман Скляр.
В июне Токаев назвал данную проблему в Казахстане тяжелейшей. В июле был запущен Telegram-бот, через который можно оставить жалобу на плохое состояние дорог или сообщить о другой проблеме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2154292-kazahstan-zayavil-o-zhelanii-uchitsya-stroitelstvu-dorog-u-kanady/