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Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для представителей СМИ

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Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для СМИ
Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для СМИ. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев выступили перед представителями СМИ по завершении двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета.

Президент подчеркнул, что государственный визит Шавката Мирзиеева является важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Казахстан и Узбекистан – это два братских народа, история тесных взаимоотношений которых берет начало с незапамятных времен.

"Сегодняшние переговоры прошли в духе взаимного доверия и поддержки. Мы еще раз подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации двусторонних отношений.

По итогам встречи была принята Программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Ключевыми задачами являются дальнейшее укрепление дружественных уз и придание нового импульса расширению контактов в различных сферах.

Отмечу, что в рамках визита г-на Шавката Миромоновича состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, на котором были приняты важные стратегические решения.

В ходе мероприятия мы также обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-узбекского сотрудничества. Определены эффективные меры расширения взаимного партнерства, достигнут ряд конкретных договоренностей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил глава государства, Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии

Страны намерены довести в ближайшем будущем объем товарооборота до 5 млрд долларов, а затем и до 10 млрд долларов.

"Для достижения данного показателя нам необходимо расширить ассортимент продукции, устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. В целом, наши страны имеют большой потенциал для развития сферы торговли. Уже сегодня мы готовы увеличить экспорт товаров в Узбекистан на 550 млн долларов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований. Узбекские партнеры также поставляют в нашу страну свои товары.

Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота в этой отрасли достиг 1,7 млрд долларов, что составляет порядка треть от общего объема торговли. Казахстан заинтересован в поставках из Узбекистана социально значимых продовольственных товаров. В свою очередь, мы продолжим экспортировать муку, пшеницу и другие продукты нашим узбекским партнерам", – сказал глава государства.

По словам президента, отдельное внимание в ходе переговоров было уделено необходимости реализации новых и масштабных проектов в сфере промышленности

"На сегодняшний день насчитывается порядка 70 проектов общей стоимостью более 3 млрд долларов. Успешно реализуются проекты в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, производстве бытовой техники, текстильной промышленности, фармацевтике и других сферах.

Все это позволит нашим странам создать более 14 тысяч новых рабочих мест. Большие возможности имеются в таких отраслях, как энергетика, коммуникации, космические технологии и цифровизация. Мы уделяем приоритетное внимание укреплению партнерства в этом направлении.

Вчера в Астане состоялись бизнес-форум и шестое заседание Делового совета, на котором предпринимателями двух стран были подписаны крупные коммерческие контракты и другие важные документы. Наши правительства должны создавать благоприятные условия для успешной работы совместных предприятий. Важно эффективно использовать потенциал межрегиональных связей. Углублению отношений также в значительной степени способствует реализация соглашений, заключенных между регионами. До конца года планируется проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Важной темой обсуждения стало взаимодействие в транспортно-логистической отрасли.

"Мы рассмотрели вопросы эффективного использования Транскаспийского маршрута и коридора "Север – Юг", обменялись мнениями по реализации совместных проектов в рамках строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе. В целом, считаем, что интеграция в этом направлении придаст новый импульс взаимной торговле", – подчеркнул президент.

Глава нашего государства высказал мнение по вопросу координации работы в водно-энергетической сфере

"В настоящее время ответственные за эту отрасль ведомства двух стран тесно взаимодействуют. Межгосударственные водохозяйственные структуры работают в соответствии со специальным графиком. Мы продолжим совместную работу в этом направлении", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает важным наращивание культурно-гуманитарных уз.

"Мы обсудили ключевые инициативы, направленные на сближение молодежи Казахстана и Узбекистана. Хорошей традицией стало ежегодное проведение Конгресса молодежи двух стран. У нас обучаются порядка 6 тыс. узбекских студентов. Казахская молодежь также получает образование в высших учебных заведениях Узбекистана. Сегодня в Чирчике открылся филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. В Алматы же начал свою работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Только что мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем торжественно открыли эти учебные заведения. Несомненно, все эти реализуемые меры нацелены на общее благо двух братских народов", – заявил президент Казахстана.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что благодаря совместным системным и практическим усилиям Казахстану и Узбекистану удалось вывести сотрудничество на уровень союзнических отношений

Достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему углублению связей в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, культуры.

"Мы договорились активизировать работу по развитию межрегиональных связей, являющихся одним из важнейших направлений нашего взаимодействия. Выдвинута инициатива по переформатированию действующего Форума межрегионального сотрудничества в Совет глав регионов с привлечением всех областей наших стран. Будет принята Комплексная программа, направленная на увеличение взаимного товарооборота в ближайшей перспективе. У нас имеется огромный потенциал", – сказал президент Узбекистана.

Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для СМИ
Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для СМИ. Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для СМИ
Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для СМИ. Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для СМИ
Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для СМИ. Фото: Акорда

Завтра, 9 августа, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев примут участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев лично встретил Шавката Мирзиеева в столичном аэропорту. Утром в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего с государственным визитом в Казахстан.

В рамках встречи с президентом Узбекистана Токаев отметил, что этот визит Шавката Мирзиеева в Казахстан имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами.

Далее Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана. Позже в Акорде рассказали, какие документы подписали президенты Казахстана и Узбекистана.

Также сегодня Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана: орденом "Алтын Қыран".

Президент подчеркнул, что в нашей стране Шавката Мирзиеева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146452-prezidenty-kazahstana-i-uzbekistana-proveli-brifing-dlya-predstaviteley-smi/

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