"Многовековые узы дружбы": Мирзиеев поблагодарил Токаева
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Президент Токаев отметил, что этот визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан - чрезвычайно важен, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства отметил, что визит президента Узбекистана имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами.
"Хотел бы отметить, что народ Казахстана с большим вниманием относится к Вашему визиту. Это говорит о многом. В последние годы атмосфера взаимоотношений между нашими странами кардинально изменилась в лучшую сторону. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество.
Данный визит имеет очень большую роль, поскольку мы подпишем документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества наших государств", – сказал президент Казахстана.
Шавкат Мирзиеев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность данного государственного визита в Казахстан
"Сегодняшний визит имеет историческое значение. Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами, выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень", – отметил президент Узбекистана.
В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня, сообщает ведомство.
Президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекских отношений по всем направлениям.
Напомним, утром в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего с государственным визитом в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.
Накануне Касым-Жомарт Токаев лично встретил Шавката Мирзиеева в столичном аэропорту. В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
Также ранее 5 августа президент Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146266-mnogovekovye-uzy-druzhby-mirzieev-poblagodaril-tokaeva/