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Токаев и Мирзиеев подписали ряд документов между Казахстаном и Узбекистаном (фото)

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Заседание первого Высшего межгосударственного совета
Заседание. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе мероприятия были обсуждены ключевые направления расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водохозяйственной и энергетической, культурно-гуманитарной сферах.

Глава нашего государства отметил, что казахско-узбекские отношения поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Казахстан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Узбекистаном.

"В прошлом году мы подписали исторический Договор о союзнических отношениях. Сегодня утверждаем программу стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Уверен, что эти важные документы придадут новый импульс развитию связей между двумя странами", – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, имеются все возможности в короткие сроки довести взаимный товарооборот до 5 млрд долларов и в ближайшее время удвоить этот показатель.

"Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, коммуникации, цифровизация. В этом ключе необходимо как можно скорее запустить Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" на казахско-узбекской границе. Значительных результатов ожидаем от деятельности Межправительственного совета и Форума межрегионального сотрудничества. Большие надежды связываем с промышленной кооперацией. На сегодня у нас имеется около 70 совместных проектов на сумму свыше 3 млрд долларов, предполагающих создание более 14 тысяч рабочих мест. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества в этом направлении и созданию комфортных условий для бизнеса", – подчеркнул глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым максимально эффективно использовать уникальные транзитно-транспортные преимущества. Немаловажной задачей он назвал совместную выработку мер по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур и сокращению сроков доставки грузов.

Кроме того, в ходе заседания Межгосударственного совета были рассмотрены вопросы комплексного и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек, укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.

Делегация Узбекистана
Делегация Узбекистана. Фото: akorda.kz

В свою очередь президент Узбекистана выразил уверенность, что данный государственный визит в Казахстан выведет стратегическое партнерство и союзничество на качественно новый уровень.

"Сегодня мы открываем первое заседание Высшего межгосударственного совета. Это поистине историческое событие в наших двусторонних отношениях. Уверен, сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему расширению нашего практического сотрудничества, а также процветанию дружественных и братских народов", – сказал Шавкат Мирзиеев.

По словам президента Узбекистана, в преддверии визита состоялись заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий. Подготовлена программа стратегического партнерства и союзничества до 2034 года. Создается Совет под руководством руководителей внешнеполитических ведомств.   Все это положительно скажется на укреплении двустороннего сотрудничества.

Отмечена необходимость повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств двух стран. Стороны договорились о взаимной поддержке в рамках международных и региональных структур, в том числе по линии ООН, ВТО, консультативных встреч глав государств Центральной Азии и формата "Центральная Азия плюс".

Флаги Казахстана и Узбекистана
Флаги Казахстана и Узбекистана. Фото: akorda.kz

На мероприятии также выступили заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, министр транспорта Марат Карабаев, министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Макхамов, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства Шавкат Хамраев, министр культуры и информации Аида Балаева, министр культуры Республики Узбекистан Озодбек Назарбеков, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов.

По итогам заседания Совета был подписан ряд документов.

Напомним, президент Узбекистана прибыл в Астану вчера, его лично в аэропорту встречал Касым-Жомарт Токаев. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи важного гостя, затем в резиденции главы государства состоялись переговоры в узком составе.

Шавкат Мирзиеев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность данного государственного визита в Казахстан.

На днях Токаев провел встречу с помощником президента Узбекистана, старшей дочерью Шавката Мирзииева Саидой Мирзиеевой. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146308-tokaev-i-mirzieev-prinyali-uchastie-v-zasedanii-kazahstana-i-uzbekistana/

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