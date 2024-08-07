Токаев лично встретил в аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева (фото)
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Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
Напомним, ранее 5 августа президент Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
В апреле этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом - его лично встретил Шавкат Мирзиеев. Главы государств провели неформальную встречу в Хиве, где обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Позже президенты посетили исторические достопримечательности - городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы, и Шавкат Мирзиеев проводил Токаева в аэропорт Ургенча.
До этого в ноябре 2023 года Шавкат Мирзиеев посетил Казахстан с официальным визитом. Наряду с главами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана он принял участие в 10-м саммите Организации тюркских государств.
Также в июле этого года мы писали о встрече президента Узбекистана в аэропорту Астаны перед саммитом ШОС.
Добавим, как ранее анонсировали в пресс-службе Акорды, 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2145924-tokaev-vstretil-v-aeroportu-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirzieeva/