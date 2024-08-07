Токаев лично встретил в аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева (фото)

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Президент Узбекистана прибыл в Казахстан. Фото: Акорда

Президент Узбекистана прибыл в Казахстан. Фото: Акорда

Президент Узбекистана прибыл в Казахстан. Фото: Акорда

Президент Узбекистана прибыл в Казахстан. Фото: Акорда

Президент Узбекистана прибыл в Казахстан. Фото: Акорда

Напомним, ранее 5 августа президент Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.

В апреле этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом - его лично встретил Шавкат Мирзиеев. Главы государств провели неформальную встречу в Хиве, где обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Позже президенты посетили исторические достопримечательности - городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы, и Шавкат Мирзиеев проводил Токаева в аэропорт Ургенча.

До этого в ноябре 2023 года Шавкат Мирзиеев посетил Казахстан с официальным визитом. Наряду с главами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана он принял участие в 10-м саммите Организации тюркских государств.

Также в июле этого года мы писали о встрече президента Узбекистана в аэропорту Астаны перед саммитом ШОС.

Добавим, как ранее анонсировали в пресс-службе Акорды, 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.