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МИД обратился к казахстанцам из-за ситуации в Бангладеш

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Протестующие в Бангладеш
Толпа протестующих. Фото: Suman Kanti Paul/Drik/Getty Images

Казахстанцев призвали воздержаться от поездок в Бангладеш до стабилизации обстановки в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел РК.

В МИД опубликовали рекомендации касательно посещения Бангладеш и рекомендовали временно воздержаться от посещения этой страны до стабилизации обстановки.

"Граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Бангладеш, просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с МИД Казахстана и посольством РК в Республике Индия, по совместительству в Народной Республике Бангладеш", - сказано в сообщении.

В МИД добавили, что для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан РК, находящихся в Бангладеш, и их родственников в Казахстане.

Контакты МИД РК: +7 (7172) 720111 (дежурный дипломат), +7 705 443 33 32 (мобильный телефон, WhatsApp).

Контакты посольства РК в Индии: +91 1145 555 106, +91 9667 118 363.

Накануне в авиационной администрации ответили, безопасно ли казахстанцам путешествовать. Ранее МИД рекомендовал казахстанцам временно воздержаться от посещения Израиля и Ливана. Кроме того, посольство РК в Великобритании и Северной Ирландии обратилось к казахстанцам с призывом воздержаться от посещения общественных мест и соблюдать меры безопасности.

Напомним, в понедельник, 5 августа, многотысячная толпа ворвалась внутрь "Ганобхабана", резиденции премьер-министра Республики Бангладеш.

По данным Русской службы BBC, в ходе ожесточенных столкновений между протестующими студентами и полицией в столице Бангладеш Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Протесты продолжались несколько дней и сообщалось, что погибли десятки человек, а сотни получили ранения.

Отмечалось, что студенты назвали существующий порядок дискриминацией и требовали, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

Позже стало известно, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне антиправительственных протестов и вместе со своей сестрой покинула страну.

А вчера СМИ писали, что нобелевский лауреат Мухаммад Юнус согласился стать главным советником временного правительства Бангладеш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2145712-kazahstancev-prizvali-vozderzhatsya-ot-poezdki-v-bangladesh/

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