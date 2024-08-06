Посольство в Великобритании обратилось к казахстанцам на фоне беспорядков в стране

Посольство РК в Великобритании и Северной Ирландии на сайте обратилось к казахстанцам с призывом воздержаться от посещения общественных мест и соблюдать меры безопасности, передает NUR.KZ.

Посольство Казахстана в Великобритании и Северной Ирландии выпустило обращение в связи с протестами в стране.

"В связи с обострением ситуации в ряде регионов страны, ПРК в Великобритании рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения городов: Ротерхэм, Болтон, Блэкпул, Халл, Бристоль, Сток-он-Трент, Белфаст, также пригороды городов Манчестер и Ливерпуль до стабилизации обстановки в данных регионах.

Граждан Казахстана, в настоящее время находящихся в указанных населенных пунктах, просим соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с ПРК в Великобритании", - сказано в сообщении.

Казахстанцы могут обратиться за получением дополнительной и оперативной информации на линию экстренной связи для граждан РК по номеру +44 7900 511 535 или электронной почте: consul@kazembassy.org.uk.

Напомним, в конце июля, в городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб. От ножевых ранений умерли трое детей, другие дети и взрослые получили тяжелые ранения.

На следующий день там вспыхнули беспорядки с антиисламской подоплекой. После задержанный 17-летний подросток, предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех девочек. Подозреваемый - Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения пока неясны.

Также сообщалось, что география столкновений резко расширилась. Многие политики назвали произошедшее погромами, и некоторые потребовали от премьер-министра ввести войска в особенно опасные районы.

Национальный совет начальников полиции объявил, что за неделю беспорядков арестованы уже 378 человек. При этом, по словам председателя совета, главного констебля Гэвина Стивенса, число арестованных будет расти каждый день, поскольку полиция продолжает опознавать и задерживать участников беспорядков.