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Microsoft, Amazon, SpaceX: глава Минцифры Мадиев прибыл в США на переговоры с мировыми IT-гигантами

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Делегация Минцифры в США
Делегация Минцифры в США. Фото: t.me/digitalministry_kz

Делегация Минцифры во главе с министром Жасланом Мадиевым находится с рабочей поездкой в Соединенных Штатах Америки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Целью поездки министра Жаслана Мадиева, как сообщается на официальном сайте ведомства, является проведение переговоров с представителями правительства США, установление и укрепление партнерских отношений с ведущими мировыми технологическими гигантами такими как NVIDIA, Microsoft, Amazon, Space X.

Также запланированы двусторонние встречи и посещение офисов крупных IT-компаний и венчурных фондов.

"В целях привлечения крупных технологических компаний (big-tech) в Казахстан был проведен ряд переговоров для обсуждения совместных проектов. Стороны также планируют обсудить такие вопросы как связь, цифровая инфраструктура, классификация данных, политика приоритетности облачных технологий (cloud-first policy), международная связанность страны (connectivity) и другие", - говорится в сообщении Минцифры.

Также, по данным пресс-службы, глава Минцифры планирует встретиться с представителями IT- сообщества Digital Nomads, которое объединяет казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира и посетить Silkroad Innovation Hub в Кремниевой долине для запуска новых акселерационных программ для стартапов из Центральной Азии.

Напомним, ранее глава Минцифры Жаслан Мадиев на брифинге в кабмине высказался о возможности открытия официального офиса Apple в Казахстане.

"Думаю, через Казахстан рынок Центральной Азии им было бы интересно покрыть, это моя точка зрения. Окончательное решение за ними, но в принципе мы умеем работать с крупными компаниями, с инвесторами, вести переговоры и мы будем этим заниматься", - заявил тогда министр.

Жаслан Мадиев также рассказывал о планах шире использовать возможности спутникового интернета от Илона Маска.

"В рамках проведенного обсуждения и согласования с Комитетом национальной безопасности мы планируем расширить пилотный проект на потребности МЧС для доступа к интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций", – сообщил он.

Также ранее министр Мадиев с целью обсудить "запуск совместных лабораторий", приглашал в Казахстан основателя Telegram Павла Дурова. Дуров предложение принял и прилетел в Астану.

Позже глава Минцифры раскрыл подробности визита Павла Дурова в Казахстан, а Дуров в соцсетях поделился фотографиями и впечатлениями от своей поездки в Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2139252-microsoft-amazon-spacex-glava-mincifry-madiev-pribyl-v-ssha-na-peregovory-s-mirovymi-it-gigantami/

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