"Им было бы интересно": глава Минцифры о возможности открытия офиса Apple в Казахстане

Глава Минцифры Жаслан Мадиев на брифинге в кабмине высказался о возможности открытия официального офиса Apple в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге в кабмине журналисты отметили, что во время землетрясения в Алматы владельцам iPhone не пришли уведомления о ЧС, так как в Казахстане нет официального офиса компании. Поэтому у министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева спросили, появится ли офис американской компании в Казахстане.

"Казахстан всегда заинтересован в привлечении таких крупных компаний как Google, Amazon, Microsoft. На периодической основе с ними ведутся переговоры. Потому что в рамках нашей стратегии о том, чтобы Казахстан стал цифровым хабом, присутствие таких компаний, компетенций, технологий – это всегда хорошо", – сказал министр.

По его словам, такие переговоры ведутся и с Apple. Он заявил, что достигнута договоренность о присутствии лаборатории Apple на Astana Hub (международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии – прим. ред.).

"Я думаю, это один из последующих шагов, чтобы они здесь были, так как рынок для их продукции есть. Думаю, через Казахстан рынок Центральной Азии им было бы интересно покрыть, это моя точка зрения. Окончательное решение за ними, но в принципе мы умеем работать с крупными компаниями, с инвесторами, вести переговоры и мы будем этим заниматься.

Я думаю здесь нужно смотреть не только на численность населения (в сравнении с Узбекистаном – прим. ред.), но и вообще в целом на средний чек потребителя, который он может себе позволить, поэтому я считаю, что в данном плане мы в принципе конкурентоспособны", - резюмировал Жаслан Мадиев.

Сегодня Мадиев заявил, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета. Также он объяснил, почему Казахстан передумал переходить с кода +7 на +9. Мадиев также заявил, что передал Павлу Дурову приглашение в Казахстан и приложит усилия, чтобы его визит в нашу страну состоялся.

Глава Минцифры рассказал о планах шире использовать возможности спутникового интернета от Илона Маска.

"В рамках проведенного обсуждения и согласования с Комитетом национальной безопасности мы планируем расширить пилотный проект на потребности МЧС для доступа к интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций", – сообщил он.