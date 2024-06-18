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"Есть что обсуждать": основателя Telegram Павла Дурова пригласили в Казахстан

Опубликовано:

Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images

На брифинге правительства сегодня глава Минцифры рассказал, что передал Павлу Дурову приглашение в Казахстан и приложит усилия, чтобы его визит в нашу страну состоялся, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я в курсе, что он приезжал (в Кыргызстан - прим. ред.), был на Иссык-Куле. Я лично знаком непосредственно с его командой, с Павлом Дуровым еще не знаком, но меня заверили, что мое приглашение, приглашение моих коллег ему передали.

Я думаю, что в каком-то будущем он посетит Казахстан, я надеюсь на это. Я сам лично буду прикладывать к этому усилия. Есть что обсуждать - запуск совместных лабораторий и так далее, потому что, вы знаете, что Telegram - это высокотехнологичная компания. Недавно они объявили ряд инициатив по интеграции с компаниями из блокчейн-технологий, криптоиндустрии, запускают платформу для приложений в сфере блокчейн", - заявил министр Жаслан Мадиев.

Он добавил, что хотел бы обсудить с Дуровым высокотехнологичные проекты и будет "работать над этим".

Также сегодня глава МЦРИАП сообщил о планах, подключить к интернету от Илона Маска МЧС Казахстана.

Также мы писали, что недавно у Telegram появилась собственная валюта.

Добавим, на сайте РБК говорится, что Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в семье преподавателей. Отец - Валерий Семенович - доктор филологических наук, заведовал кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 1992 по 2013 год). Мать - Альбина Александровна - преподавала в том же университете.

Является одним из основателей соцсети "ВКонтакте". Сайт был запущен в день его рождения - 10 октября 2006 года. В апреле 2014 года Дуров ушел с поста гендиректора и уехал из страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2119332-glava-mincifry-peredal-pavlu-durovu-priglashenie-v-kazahstan/

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