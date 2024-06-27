Ашимбаев высказался о покушении на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве

Председатель сената в кулуарах заседания сегодня прокомментировал покушение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

"Любые заявления о том, что Казахстан был заинтересован, какие-то наши госорганы были заинтересованы - это все провокации и инсинуации, которые не соответствуют действительности.

Глава государства четко изложил свою позицию на этот счет. На сегодня в Казахстане все вопросы решаются в рамках правового поля - законов. В этой связи глава государства дал поручение, учитывая, что Айдос Садыков и его супруга являются гражданами Казахстана, принять необходимые меры по обеспечению их прав", - заявил Маулен Ашимбаев.

Он добавил, что казахстанская Генпрокуратура подключилась к расследованию вместе с коллегами из Украины.

"И с нашей стороны оказывается все необходимое содействие. В этой ситуации какие-либо заявления о том, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, полностью не соответствуют реальности.

Они являются прямыми провокациями, чтобы вовлечь Казахстан в какие-то геополитические игры. Позиция здесь четкая, в соответствии с законами страны. Это преступление будет расследовано нашими правоохранительными органами и коллегами из Украины. Вся необходимая информация будет донесена до общественности", - добавил глава сената.

Напомним, ранее в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Им оказался журналист Айдос Садыков. Начато досудебное расследование. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца в Киеве. Глава государства заявил, что поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному инциденту. Он также отметил, что в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины.

О произошедшем высказался и советник, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

21 июня в МВД прокомментировали информацию об одном из подозреваемых о том, что он работал в ДП Костанайской области. В ведомстве заявили, что Каратаев был уволен из органов внутренних дел в 2019 году.

В тот же день, что по данному факту начала расследование Генпрокуратура Казахстана. Затем стало известно, что двух подозреваемых в покушении на Садыкова объявили в международный розыск в Украине. На следующий день одного из них задержали в Казахстане.

Добавим, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении них зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.