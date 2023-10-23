Авторов YouTube-канала "Бәсе" объявили в розыск

Супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Информация о том, что Наталью и Айдоса Садыковых объявили в розыск, появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов в разделе "Розыск преступников".

Указывается, что дела в отношении Садыкова Айдоса Жандосовича 1968 года рождения и Садыковой Натальи Сергеевны 1984 года рождения зарегистрированы в УП столичного района Алматы.

Супруги были объявлены в розыск сегодня, 23 октября 2023 года. Инициатором является Министерство внутренних дел Казахстана.

Розыск Садыковых. Фото: qamqor.gov.kz/criminals

Отметим, на странице канала "Бәсе" указано, что он был создан в 2014 году. Там же указывается, что супруги Садыковы являются авторами данного YouTube-канала. На текущий момент на него подписаны почти миллион человек, загружено более 2 тыс. видео. В описании, в поле "Страна" указана Украина.