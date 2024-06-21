Двух подозреваемых в покушении на журналиста Садыкова в Киеве объявили в розыск в Украине

Подозреваемых в покушении на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве объявили в международный розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

Как рассказали в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры Украины, двое казахстанцев подозреваются в покушении на убийство журналиста из Казахстана Айдоса Садыкова. Их объявили в международный розыск.

Уточняется, что оба подозреваются в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Покушение на Садыкова произошло 18 июня в Шевченковском районе Киева, недалеко от дома, где потерпевший живет с женой. В Украине пострадавший имеет статус беженца.

"Предварительно установлено, что двое мужчин тщательно спланировали убийство журналиста, который имеет в Украине статус беженца.

Подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. За потерпевшим некоторое время наблюдали, изучая его маршруты.

18 июня, в день совершения преступления, один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его сообщник наблюдал за ситуацией вокруг дома. После этого они покинули место преступления.

Территорию Украины подозреваемые покинули в день совершения покушения на умышленное убийство, пересекая границу Украины и Молдовы", - заявили в ГП Украины.

Голосеевским районным судом Киева им заочно избраны меры пресечения - содержание под стражей. Следствие продолжается.

Ранее сегодня в МВД прокомментировали информацию об одном из подозреваемых о том, что он работал в ДП Костанайской области. В ведомстве заявили, что Каратаев был уволен из органов внутренних дел в 2019 году.

Напомним, ранее в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Им оказался журналист Айдос Садыков. Начато досудебное расследование. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца в Киеве. Глава государства заявил, что поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному инциденту. Он также отметил, что в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины.

О произошедшем высказался и советник, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Добавим, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении них зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.