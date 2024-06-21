Генпрокуратура Казахстана начала расследование покушения на журналиста в Киеве

Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту покушения на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Сегодня, по поручению главы государства, по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, имевшего место 18 июня текущего года в Киеве, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан начато досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

При этом вчера генеральный прокурор Казахстана обратился в адрес генерального прокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии данного преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей.

"Ход расследования уголовного дела Генеральной прокуратурой взят на особый контроль", – добавили в ведомстве.

Покушение на убийство журналиста Айдоса Садыкова в Киеве

Напомним, 18 июня стало известно, что в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Начато досудебное расследование.

Как сообщил Офис генпрокурора Украины, пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позже Касым-Жомарт Токаев комментировал нападение на казахстанского журналиста, произошедшее в Киеве, заверив, что "казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины".

Вечером того же дня пресс-секретарь Токаева Берик Уали сообщал, что президент поручил оказать семье Садыковых помощь. Сегодня он также заявил, что глава государства внимательно наблюдает за ходом расследования нападения.

Также о версиях, что покушение на журналиста могли организовать из Казахстана, высказывались сегодня депутаты.

По данным Генпрокуратуры Украины, подозреваемых в покушении на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве объявили в международный розыск.

Напомним, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении супругов зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.