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Покушение на казахстанца в Киеве: МВД прокомментировало информацию о подозреваемом

Опубликовано:

Полицейские стоят у дома
Место происшествия. Фото: t.me/stranaua

В МВД прокомментировали появившуюся в Сети информацию о том, что в покушении на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве якобы подозревают двух казахстанцев, один из которых ранее работал в ДП Костанайской области, передает NUR.KZ.

"Относительно гр. М.Каратаева сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции.

Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

По результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении Telegram-канала "Новости МВД РК".

Напомним, ранее в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Им оказался журналист Айдос Садыков. Начато досудебное расследование.

Как сообщил офис Генпрокурора Украины, пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца в Киеве. Глава государства заявил, что поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному инциденту. Он также отметил, что в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины.

О произошедшем высказался и советник, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Добавим, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении них зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121534-pokushenie-na-kazahstanca-v-kieve-mvd-prokommentirovalo-informaciyu-o-podozrevaemom/

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