"Президент поручил оказать семье Садыковых помощь": Уали о ситуации с покушением на казахстанца в Киеве

Советник и пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал ситуацию с нападением на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, которое произошло накануне в Киеве, передает NUR.KZ.

Берик Уали высказался о заявлении президента по поводу случившегося, а также прокомментировал слова супруги журналиста, на которого было совершено покушение, о том, что якобы их канал "был костью в горле для президента".

"Какая же "кость"? Глава государства никогда не интересовался и не смотрел передачи этого ресурса. В Казахстане действуют десятки, если не сотни, подобных каналов, сайтов самой разной направленности. И ничего, продолжают свою деятельность. Что касается указанного ресурса, то он никогда не оказывал особого влияния на внутреннюю информационную повестку. Более того, многие узнали о его существовании только сейчас, после того, что случилось в Киеве.

Наверное, есть силы, которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики.

Что касается выступления президента. Поскольку преступление было совершено на территории Украины, следствие будет проводиться соответствующими ведомствами этой страны. По поручению главы государства наши правоохранительные органы согласно установленным процедурам обратятся за дополнительной информацией к украинской стороне и, в случае необходимости, могут оказать содействие в расследовании.

Независимо от обвинений, которые ранее были предъявлены Айдосу Садыкову, он прежде всего является гражданином Казахстана. Соответственно, он и его семья пользуются положенными им правами.

Согласно Конституции, они могут рассчитывать на защиту и покровительство государства за его пределами. Поэтому президент поручил соответствующим государственным и дипломатическим службам оказать семье Садыковых всю необходимую помощь, если на то будет их согласие", — заявил Уали.

Напомним, что вчера в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Им оказался Айдос Садыков. Начато досудебное расследование. Как сообщил офис Генпрокурора Украины, пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанского журналиста.

"Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному серьезному инциденту", — заявил Токаев.

Добавим, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении супругов зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.