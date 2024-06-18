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Покушение на убийство казахстанца произошло в Киеве

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Мужчина держит в руках пистолет
Мужчина с пистолетом. Иллюстративное фото: guruXOOX / Getty Images

Покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана произошло в Украине - начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на офис Генпрокурора Украины.

По предварительной информации, озвученной прокурорами, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся.

Покушение произошло в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где живут супруги.

"Пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в заявлении ведомства.

Правоохранители принимают меры по установлению личности нападавшего.

По информации 5 канала Украины, было совершено покушение на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова.

Напомним, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении супругов зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119680-podbezhal-k-mashine-i-vystrelil-pokushenie-na-ubiystvo-kazahstanca-proizoshlo-v-kieve/

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