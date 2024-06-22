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В Генпрокуратуре сделали заявление по делу о покушении на убийство журналиста Садыкова

Опубликовано:

Полицейский проводит задержание
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Генпрокуратура Казахстана сообщила о том, что зарегистрировала уголовное дело по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова в Украине - задержан один из подозреваемых, передает NUR.KZ.

Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.

"21 июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления", - сообщили в надзорном ведомстве.

Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Им оказался журналист Айдос Садыков. Начато досудебное расследование. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца в Киеве. Глава государства заявил, что поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному инциденту. Он также отметил, что в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины.

О произошедшем высказался и советник, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Накануне в МВД прокомментировали информацию об одном из подозреваемых о том, что он работал в ДП Костанайской области. В ведомстве заявили, что Каратаев был уволен из органов внутренних дел в 2019 году.

Также стало известно, что по данному факту начала расследование Генпрокуратура Казахстана.

Добавим, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении них зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122116-sam-prishel-v-policiyu-v-genprokurature-zayavili-o-zaderzhanii-odnogo-iz-podozrevaemyh-v-pokushenii-na-ubiystvo-zhurnalista-sadykova/

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