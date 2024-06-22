В Генпрокуратуре сделали заявление по делу о покушении на убийство журналиста Садыкова
Опубликовано:
Генпрокуратура Казахстана сообщила о том, что зарегистрировала уголовное дело по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова в Украине - задержан один из подозреваемых, передает NUR.KZ.
Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.
"21 июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления", - сообщили в надзорном ведомстве.
Для установления местонахождения Каратаева М. проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, ранее в Украине произошло покушение на умышленное убийство гражданина Казахстана. Им оказался журналист Айдос Садыков. Начато досудебное расследование. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Позже президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нападение на казахстанца в Киеве. Глава государства заявил, что поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному инциденту. Он также отметил, что в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины.
О произошедшем высказался и советник, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
Накануне в МВД прокомментировали информацию об одном из подозреваемых о том, что он работал в ДП Костанайской области. В ведомстве заявили, что Каратаев был уволен из органов внутренних дел в 2019 году.
Также стало известно, что по данному факту начала расследование Генпрокуратура Казахстана.
Добавим, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении них зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122116-sam-prishel-v-policiyu-v-genprokurature-zayavili-o-zaderzhanii-odnogo-iz-podozrevaemyh-v-pokushenii-na-ubiystvo-zhurnalista-sadykova/