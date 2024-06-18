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Переговоры по упрощению визовых процедур запустили Казахстан и ЕС

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Дэвид О'Салливан
Дэвид О'Салливан. Фото: NUR.KZ

Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге в Астане высказался о возможности упрощения визовых процедур, передает корреспондент NUR.KZ.

Дэвид О'Салливан, выступая на брифинге, сообщил, что отношения ЕС и Казахстана очень хорошо развиваются.

"Мы являемся важными друг для друга партнерами. ЕС является крупнейшим торговым партнером Казахстана и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. Также мы наладили весьма важное стратегическое партнерство. И в рамках данного партнерства мы также развиваем и берем на себя обязательство по развитию экономического сотрудничества между ЕС и Казахстаном", — заявил он.

Высказался О'Салливан и о возможности упрощения визовых процедур.

"Отрадно отметить, что мы смогли запустить переговоры по упрощению визовых процедур, что привнесет свой вклад в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества и обмена", — резюмировал спецпосланник.

В начале года сообщалось, что МИД Казахстана провел переговоры с ЕС по вопросу упрощения визового режима.

Напомним, в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщал о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, ведомством была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

В декабре прошлого года в МИД рассказали подробности об упрощении визового режима Казахстана с ЕС.

Согласно информации на сайте SchengenVisaInfo, шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран, которые совместно решили убрать паспортный и иммиграционный контроль на своих общих границах. Внутри шенгенской зоны граждане этих 27 европейских стран могут свободно передвигаться как в одной стране.

Страны-члены шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Хорватия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2119692-peregovory-po-uproshcheniyu-vizovyh-procedur-zapustili-kazahstan-i-es/

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