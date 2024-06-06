"Добрые и доверительные": Путин об отношениях с Токаевым

Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях ПМЭФ высказался об отношениях с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Глава РФ на полях Петербургского международного экономического форума провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы с президентом Токаевым в постоянном контакте. У нас сложились с ним очень добрые доверительные и дружеские отношения", - сказал глава РФ.