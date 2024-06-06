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"Добрые и доверительные": Путин об отношениях с Токаевым

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях ПМЭФ высказался об отношениях с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Глава РФ на полях Петербургского международного экономического форума провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы с президентом Токаевым в постоянном контакте. У нас сложились с ним очень добрые доверительные и дружеские отношения", - сказал глава РФ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2112960-dobrye-i-doveritelnye-putin-ob-otnosheniyah-s-tokaevym/

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