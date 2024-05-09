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Токаев посетил военный парад в Москве и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев на военном параде в Москве. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, глава государства посетил военный парад в ознаменование 79-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Отмечается, что наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом Россиии Владимиром Путиным парад посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Напомним, накануне президент Казахстана прилетел в Москву – и первым пунктом в его повестке было участие в заседании ВЕЭС в узком составе. Позже Токаев также выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Сегодня Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Его поздравление опубликовала Акорда. Позже стало известно, что президент также принимает участие в военном параде, посвященный 79-й годовщине Победы в войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2097731-tokaev-posetil-voennyy-parad-v-moskve-i-vozlozhil-cvety-k-mogile-neizvestnogo-soldata/

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