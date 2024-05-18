Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Отмечена важность качественной реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, сообщается в Телеграм-канале Акорды.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

Вчера, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил свой день рождения - главе государства исполняется 71 год.

Напомним, до этого Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин созванивались 9 апреля - тогда они обсудили в телефонном разговоре ситуацию с паводками в Казахстане и России.

8 мая Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате в Москве, 9 мая Токаев посетил военный парад в Москве и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.