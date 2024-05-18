Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Опубликовано:

Токаев и Путин
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Отмечена важность качественной реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, сообщается в Телеграм-канале Акорды.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

Вчера, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил свой день рождения - главе государства исполняется 71 год.

Напомним, до этого Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин созванивались 9 апреля - тогда они обсудили в телефонном разговоре ситуацию с паводками в Казахстане и России.

8 мая Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате в Москве, 9 мая Токаев посетил военный парад в Москве и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2102921-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-putinym/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.