Токаев прилетел в Москву и поучаствовал в заседании ВЕЭС в узком формате (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате. Мероприятие проходит в Москве, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Москве, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Армении - председатель ВЕЭС Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.

По информации на официальном сайте ЕЭК, постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза является Евразийская экономическая комиссия. Основное ее назначение - обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

На данный момент в составе ЕЭК представлены пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Напомним, что президент Токаев в последний раз принимал участие в заседании ВЕЭС в узком составе в конце прошлого года.