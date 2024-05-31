Токаев поговорил по телефону с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.

Главы государств высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях.

️Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.

Напомним, 18 мая у Токаева состоялся еще один телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил президента Казахстана с днем рождения. Также главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

До этого Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин созванивались 9 апреля - тогда они обсудили в телефонном разговоре ситуацию с паводками в Казахстане и России.

А 8 мая Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате в Москве, 9 мая Токаев посетил военный парад в Москве и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.