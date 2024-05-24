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Токаев о позиции Казахстана: Нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с лекцией в Сингапуре, где высказался о позиции Казахстана в международных отношениях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства заявил, что наша страна, идущая по пути строительства Справедливого Казахстана, твердо привержена принципам и ценностям ответственной дипломатии

"Все внешние партнеры, хорошо понимая, к чему призывает Астана, видят в нас надежных и проверенных партнеров. Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая "Казахстан, приверженный глобализации", – это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными. Оставаясь открытыми миру, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам. Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами.

Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия – от территориальных споров до идеологических конфликтов", – подчеркнул президент.

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе, Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.

Также в ходе лекции глава государства высказался о ядерной угрозе и описал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности. Полный текст выступления президента можно найти здесь.

Визит Токаева в Сингапур

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сингапур. Главу государства встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Токаев подчеркивал, что хорошо знает Сингапур, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-ые годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве главы государства.

Позже президент встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.

Глава государства отмечал, что Сингапур является стратегическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, и дал высокую оценку многолетнему партнерству между двумя странами.

После этого Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, где заявил, что в Казахстане могут построить новый город.

Еще глава государства высказывался о приобретении вьетнамской компанией Qazaq Air.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2106450-tokaev-o-pozicii-kazahstana-neytralitet-ne-sleduet-prinimat-za-otsutstvie-ubezhdennosti/

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