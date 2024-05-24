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"Мы должны предотвращать войны": Токаев высказался о реформе ООН

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как считает глава нашего государства, сингапурская дипломатия также вносит значительный вклад в решение многих глобальных проблем

"Здесь мы отдаем должное Сингапуру за проведение крупных саммитов, включая эпохальную встречу между председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим президентом Тайваня Ма Инцзю в 2015 году и исторический саммит между США и Северной Кореей", – отметил Президент.

В то же время глава государства убежден, что никакие "добрые услуги" по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества.

"Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. Несколько десятилетий назад мы встретили эпоху после Холодной войны с надеждой и оптимизмом, представляя себе процветающее будущее. Однако сегодня это видение омрачено надвигающимися угрозами и всепроникающим чувством обреченности.

Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Это безотлагательная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества. Я твердо убежден, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны", – сказал президент.

Визит Токаева в Сингапур

Президент Казахстана прибыл в Сингапур с визитом накануне. В своей резиденции его встретил глава страны Тарман Шанмугаратнам. В беседе Токаев сообщил Шанмугаратнаму, что это первый его визит в страну за более чем 20 лет.

Кроме того, глава государства провел встречу с премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом, а также принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума, где заявил, что в Казахстане могут построить новый город.

Еще Токаев высказался о приобретении вьетнамской компанией Qazaq Air.

Сегодня президент выступил с лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие". В ходе своей речи Токаев высказался о ядерной угрозе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2106429-my-dolzhny-predotvrashchat-voyny-tokaev-vyskazalsya-o-reforme-oon/

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