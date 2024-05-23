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"До сих пор помню название улицы – Nassim road 51": Токаев вновь вспомнил о работе в Сингапуре

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Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг
Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В начале беседы президент Казахстана поздравил Лоуренса Вонга с недавним назначением на должность премьер-министра Сингапура и пожелал успехов в его государственной деятельности.

Глава государства подчеркнул, что Сингапур является стратегическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, и дал высокую оценку многолетнему партнерству между двумя странами.

"Мы придаем большое значение нашему многоплановому сотрудничеству с Сингапуром. У нас давние традиции тесных связей. Я лично причастен к истории становления отношений с Сингапуром. Еще в 1970-х годах, будучи молодым дипломатом, мне выпала честь служить в Сингапуре. До сих пор помню название улицы - Nassim road 51", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

️Глава государства подчеркнул весьма динамичное развитие Сингапура, а также ведущие позиции страны в мировой экономике.

️Президент выразил уверенность, что итоги его первого государственного визита в Сингапур придадут мощный импульс двусторонним отношениям, и подтвердил готовность оказать для этого необходимое содействие.

️По его словам, программа визита включает проведение бизнес-форума, встречи с руководителями ведущих сингапурских компаний и обсуждение конкретных бизнес-проектов, представляющих обоюдный интерес.

Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг
Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг. Фото: Акорда

Премьер-министр Сингапура отметил наличие огромного потенциала для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

️Как сообщил Лоуренс Вонг, экономики двух стран взаимодополняемы, и Сингапур может послужить своеобразным гейтом для Казахстана в расширении взаимодействия со странами АСЕАН, в то время как Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии.

️Особое внимание собеседники уделили перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Стороны подтвердили взаимную приверженность расширению сотрудничества в таких сферах, как зеленая энергетика, транспорт и логистика, цифровизация, финансы, АПК, коммуникации, добыча и переработка критически важного сырья, электронная коммерция.

️Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг приветствовали реализацию таких флагманских проектов, как Alatau City (G4 City) в Алматинской области с участием сингапурской компании Surbana Jurong, а также партнерство PSA International и АО «ҚТЖ», направленное на наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усиление межвузовской кооперации, обмена студентами и др.

Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстана и Сингапура. Глава нашего государства предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран.

️В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.

️Затем президент Казахстана и премьер-министр Сингапура приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита. Состоялся символический обмен папками между заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и министром устойчивого развития и окружающей среды, ответственным министром торговых связей Сингапура Грейс Фу.

Визит Токаева в Сингапур

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сингапур. Главу государства встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Токаев подчеркнул, что хорошо знает Сингапур, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-ые годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве главы государства.

Ранее пресс-служба Акорды анонсировала визит Токаева в эту республику. Сообщалось, что визит продлится 23 и 24 мая. Программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2105718-tokaev-ya-lichno-prichasten-k-istorii-stanovleniya-otnosheniy-s-singapurom/

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