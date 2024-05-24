"Казахстан серьезно пострадал от испытаний": Токаев высказался о ядерной угрозе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Сингапур выступил с лекцией и высказался о ядерной угрозе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В преддверии Саммита будущего ООН, который состоится в сентябре 2024 года, президент Казахстана призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанном на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности.

"Приверженность Казахстана многостороннему подходу непоколебима. В этом году мы председательствуем в шести международных структурах: Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской организации по продовольственной безопасности и Международном фонде спасения Арала.

Ни для кого не секрет наличие крупных пробелов в системе глобального управления. COVID-19 показал, что странам важно "строить мосты, а не стены", чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них – ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов", – заявил президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, полиэтническое и многоконфессиональное общество считается сильной стороной Казахстана и Сингапура.

"В сентябре прошлого года я опубликовал статью в газете The Jerusalem Post под заголовком "Религиозные лидеры могут способствовать установлению мира во всем мире". Культура мира может быть основана только на принципах единства в многообразии и взаимного уважения. В этом смысле Съезд лидеров мировых и традиционных религий под началом Казахстана стал уникальной площадкой для развития диалога и продвижения общих ценностей.

Мы приветствуем инициативу Сингапура по проведению Международной конференции по сплоченным обществам (ICCS). В апреле 2022 года я подписал Закон о ратификации Сингапурской конвенции о медиативных соглашениях, которая повышает эффективность процесса трансграничного признания и обеспечивает исполнение соглашений о посредническом урегулировании", – сказал президент.

Сегодня президент Казахстана выступил в Сингапуре с лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие".

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сингапур 23 мая и стал почетным гостем президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама.

Лидер Казахстана отметил, что это его первый визит в Сингапур за более чем 20 лет. Он вспомнил, как работал в Сингапуре, когда был казахстанским дипломатом, и заявил, что до сиз пор помнит название некоторых улиц.

Позже, принимая участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане могут построить новый город и обсудил этот вопрос с инвесторами.

Напомним также, что в июле 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

За год до этого, летом 2022 года, президент заявил, что атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле.

"Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности", – подчеркивал тогда глава государства.

Семипалатинский полигон был официально закрыт 29 августа 1991 года.

Семипалатинский ядерный полигон, занимающий второе место в мире и четвертое место по количеству ядерного оружия, был создан в 1948 году для испытаний советского ядерного оружия. С 1949 по 1989 годы на Семипалатинском ядерном полигоне было проведено не менее 468 ядерных испытаний.

Было признано, что ядерная мощность испытаний, проведенных в 1949-1963 годах, в 2500 раз превышала атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму. В результате взрывов с полигона вышли ядовитые газы. Это привело к радиационному отравлению восточных регионов Казахстана.

После обретения Казахстаном независимости Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии полигона. 1 июля 2009 года на открытии III Съезда лидеров мировых и традиционных религий он объявил 29 августа Днем ядерного разоружения.