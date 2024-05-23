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Токаев прилетел в Сингапур и стал его почетным гостем (фото)

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Токаев и глава Сингапурра
Токаев прилетел в Сингапур и посетил дворец Istana. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сингапур. Он прибыл во дворец президента Istana, где начались переговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды опубликованы кадры визита Касым-Жомарта Токаева в Сингапур.

Главу государства встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей. Затем главы государств представили друг другу членов официальных делегаций. По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам прошли в зал переговоров.

Ранее пресс-служба президента анонсировала визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Сингапур. Программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.

Напомним, 30 апреля Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном.

В феврале этого года глава государства Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение с Сингапуром о поощрении и взаимной защите инвестиций. Основной задачей данного соглашения является создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2105055-tokaev-priletel-v-singapur-foto/

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