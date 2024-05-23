Работал дипломатом: Токаев сказал президенту Сингапура, что хорошо знаком с его страной
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Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Сингапуре. Он отметил, что это первый его визит в страну за более чем 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По сообщению Telegram-канала Акорды, Токаев подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-ые годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве главы государства.
"Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 миллиарда долларов", - сказано в сообщении.
Президент Тарман Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.
В ходе встречи лидеры двух стран обстоятельно обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
"Глава нашего государства заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь", - сообщили в Акорде.
Президенты договорились приложить совместные усилия для продвижения взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе путем укрепления правовой базы двусторонних отношений.
Стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала.
О планируемом визите Токаев в Сингапур накануне сообщила пресс-служба Акорды. Сообщалось, что программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.
Сегодня глава государства прибыл во дворец президента Istana. Токаева встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.
30 апреля сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном.
"Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", - сказал президент Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2105058-rabotal-diplomatom-tokaev-skazal-prezidentu-singapura-chto-horosho-znakom-s-ego-stranoy/