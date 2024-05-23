Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Работал дипломатом: Токаев сказал президенту Сингапура, что хорошо знаком с его страной

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам
Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Сингапуре. Он отметил, что это первый его визит в страну за более чем 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По сообщению Telegram-канала Акорды, Токаев подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-ые годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве главы государства.

"Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 миллиарда долларов", - сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам
Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам. Фото: Акорда

Президент Тарман Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

В ходе встречи лидеры двух стран обстоятельно обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"Глава нашего государства заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь", - сообщили в Акорде.

Президенты договорились приложить совместные усилия для продвижения взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе путем укрепления правовой базы двусторонних отношений.

Стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала.

Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам. Фото
Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам. Фото: Акорда

О планируемом визите Токаев в Сингапур накануне сообщила пресс-служба Акорды. Сообщалось, что программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.

Сегодня глава государства прибыл во дворец президента Istana. Токаева встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

30 апреля сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном.

"Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", - сказал президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2105058-rabotal-diplomatom-tokaev-skazal-prezidentu-singapura-chto-horosho-znakom-s-ego-stranoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.