Работал дипломатом: Токаев сказал президенту Сингапура, что хорошо знаком с его страной

Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Сингапуре. Он отметил, что это первый его визит в страну за более чем 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По сообщению Telegram-канала Акорды, Токаев подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-ые годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве главы государства.

"Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 миллиарда долларов", - сказано в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам. Фото: Акорда

Президент Тарман Шанмугаратнам высоко оценил поступательное развитие взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.

В ходе встречи лидеры двух стран обстоятельно обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"Глава нашего государства заявил о заинтересованности Казахстана в расширении партнерства с Сингапуром в таких ключевых секторах, как энергетика, переработка критически важного сырья, развитие инфраструктуры, цифровая экономика, финтех, агротехнологии, логистика и связь", - сообщили в Акорде.

Президенты договорились приложить совместные усилия для продвижения взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе путем укрепления правовой базы двусторонних отношений.

Стороны пришли к общему мнению о необходимости активизировать сотрудничество в сферах образования и развития человеческого капитала.

Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам. Фото: Акорда

О планируемом визите Токаев в Сингапур накануне сообщила пресс-служба Акорды. Сообщалось, что программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.

Сегодня глава государства прибыл во дворец президента Istana. Токаева встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

30 апреля сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном.

"Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", - сказал президент Казахстана.