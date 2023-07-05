Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Глава государства подписал законы "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики".

Отмечается, что в соответствии с нормами закона на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне планируется создать Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

"Данная зона образуется в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также реабилитации территории бывшего ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот. Специализированную зону планируется создать на загрязненных участках, определенных по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы", – говорится в сообщении.

Законом "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" предусматривается:

Создание специальной зоны – "Семипалатинской зоны ядерной безопасности" на землях бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению;

Ограничение распространения радиоактивного загрязнения;

Реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации радиоактивных отходов на территории полигона;

Непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Напомним, что 29 августа 1991 года был официально закрыт Семипалатинский полигон.

Семипалатинский ядерный полигон, занимающий второе место в мире и четвертое место по количеству ядерного оружия, был создан в 1948 году для испытаний советского ядерного оружия.

С 1949 по 1989 годы на Семипалатинском ядерном полигоне было проведено не менее 468 ядерных испытаний. Было признано, что ядерная мощность испытаний, проведенных в 1949-1963 годах, в 2500 раз превышала атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму. В результате взрывов с полигона вышли ядовитые газы. Это привело к радиационному отравлению восточных регионов Казахстана.

После обретения Казахстаном независимости Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии полигона. 1 июля 2009 года на открытии III Съезда лидеров мировых и традиционных религий он объявил 29 августа Днем ядерного разоружения.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы, проживавшие на территориях, подвергшихся загрязнению в следствии действия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, могут получить компенсации.

В прошлом году 29 августа Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле.

"Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности", – подчеркивал тогда глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027366-tokaev-vnes-izmeneniya-v-nekotorye-zakony-o-semipalatinskom-yadernom-poligone/