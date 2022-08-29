Токаев: Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter-аккаунте опубликовал сообщение, посвященное международному дню действий против ядерных испытаний.

"Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности", - написал глава государства.

Отметим также, что сегодня МИД Казахстана и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление.

Между тем несколько дней назад глава МИД и претендент на пост премьер-министра Великобритании заявила, что готова пустить в ход ядерное оружие в случае угрозы для ее страны.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также напомнил об основаниях для применения Россией ядерного оружия, в числе которых "действия, угрожающие существованию самого государства". Он отметил, что "пока таких действий не наблюдается".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985302-tokaev-nasha-strana-vsegda-budet-tverdo-stoyat-na-printsipah-yadernoy-bezopasnosti/