Токаев прибыл с официальным визитом в Иран (видео)

Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ибрахима Раиси прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

В Тегеране запланированы переговоры на высшем уровне, по итогам которых ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев также проведет встречу с духовным лидером Али Хаменеи.

Напомним, на это неделе президент побывал также в России, где принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума Токаев ответил на вопросы СМИ, а также выступил с речью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974722-tokaev-pribyl-s-ofitsialnym-vizitom-v-iran-video/